Marisa Lallai, è stata interprete delle lotte femministe del capoluogo sardo, dando voce a temi universali attraverso la sua macchina fotografica. Le manifestazioni contro l’aborto, nudi, collage e mascherate temi tipici dell’arte femminista, per Marisa erano una dimensione naturale in cui vivere e condividere valori, malgrado non in linea con il pensiero comune. Questa passione, oggi, è il cuore della inedita ricerca universitaria di Caterina Ghisu, storica dell’arte, sulle donne nell’arte a partire dagli anni ’50 del ‘900. Ospite della puntata anche Rita Pamela Ladogana, professoressa associata dell’Università di Cagliari. “I 5 sensi dell’arte” è un programma scritto da Ambra Pintore, con la regia di Massimo Sulis.