Alessandra Menesini, in questo inedito dialogo con Ambra Pintore, ci racconterà la nascita della sua passione per l’arte contemporanea al Centro Man Ray e il percorso che l’ha resa tra le critiche d’arte più apprezzate e temute. La curatela di numerose mostre e il costante interesse per le novità del panorama artistico isolano faranno da filo conduttore a necessarie riflessioni sull’arte e sui processi creativi delle/gli artiste/i di oggi. «Avere a che fare con l’arte contemporanea e con artisti che vivono la nostra realtà mi accende la curiosità». La stessa curiosità che l’ha portata a curare la mostra “Pietre di luna” di Marta Fontana allestita a palazzo Siotto a Cagliari. “I 5 sensi dell’arte” oggi alle 21 su Videolina. Regia di Massimo Sulis.