Cresciuta nel laboratorio del padre ad Assemini, a Doriana Usai non bastava essere l’erede di generazioni di ceramisti. Alla tecnica appresa sin da bambina, aggiunge il suo tratto creativo affinando gli stilemi della tradizione e andando ben oltre. In questa puntata la seguiremo lavorare al tornio per realizzare un vaso e decorare un piatto. Le sue competenze artistiche spaziano oggi anche nel campo dell’arte terapia, disciplina nella quale Doriana ha trovato un nuovo senso e missione della sua vita.

“I 5 sensi dell’arte” è un programma scritto da Ambra Pintore, con la regia di Massimo Sulis. Ambra Pintore, autrice del programma giunto alla sua decima edizione, prosegue il suo intenso viaggio tra le storie artistiche di oggi e di ieri in Sardegna. Alle 21 su Videolina.