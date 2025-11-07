VaiOnline
Lo definiscono il più grande acquarellista in Sardegna, ma a lui non piacciono le definizioni. Leo Pes, nato a Desulo, è l’ospite della puntata di questa sera alle 21 su Videolina de “I 5 sensi dell’arte”.Pes studia all’istituto d’arte di Oristano. Gira il mondo perfezionando la sua tecnica tra ritratti e paesaggi. Sceglie di fare l’artista lasciando da parte la strada più sicura dell’insegnamento. Nelle sue opere traspare il sentimento, la cura, oltre che la tecnica precisa. In questa puntata Ambra Pintore (foto), autrice del programma, con la regia di Massimo Sulis, intervisterà l’artista intento nella realizzazione di una tavola dedicata alla vestizione di Sant’Efisio, e destinata ad un libro illustrato sul Santo Martire.

