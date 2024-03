Nella puntata de “I 5 Sensi dell'Arte”, riproposta stasera alle 21 su Videolina, Ambra Pintore, autrice del programma, incontra l'artista Giorgio Casu e la storica dell'Arte Simona Campus.

L’Exma di Cagliari ha ospitato tempo fa “Wonderlands – la ricerca e la meraviglia”, prima antologica dedicata all’artista Giorgio Casu. La mostra, curata da Simona Campus, ha esposto opere che raccontano la poliedrica attività, dal muralismo alla grafica, dalla pittura al design dell’artista di San Gavino Monreale. Giorgio Casu, alias Jorghe, è un artista che per 18 anni consecutivi ha girato il mondo, vivendo in Australia, nel Sud Est asiatico, negli Stati Uniti d’America, in Messico. In Sardegna è noto soprattutto per il suo lavoro di muralista.