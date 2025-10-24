Ambra Pintore, autrice del programma giunto alla sua decima edizione, prosegue il suo intenso viaggio tra le storie artistiche di oggi e di ieri in Sardegna, con la regia di Massimo Sulis.

In questa prima puntata il viaggio de “I 5 sensi dell’arte” approda a Banari nella casa museo di Giuseppe Carta, artista noto in tutto il mondo in particolare per le opere di peperoncini. Un percorso artistico iniziato con la musica e che ha attraversato la pittura realista per approdare alla scultura. Le nature morte, la sua cifra artistica, oggi sono vere e proprie germinazioni, sculture ricche di simbologie. In bronzo, alluminio, resina, ceramica, marmo di Carrara l’artista va nel cuore della materia, inseguendo un dialogo ancora coinvolgente, comunicativo, inclusivo e attrattivo.