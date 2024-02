Gli organi, attori della liturgia della chiesa cattolica, erano elementi fondamentali e irrinunciabili nelle cattedrali così come nelle chiese più piccole. Strumenti complessi e popolari allo stesso tempo, la loro funzione primaria era quella di solennizzare i riti. Dove venivano costruiti, in quali botteghe, che diffusione hanno avuto, quali repertori sono arrivati a noi? L’etnomusicologo Roberto Milleddu risponderà a queste domande grazie a fonti e aneddoti illustrati in un libro monografico dedicato agli organi storici in Sardegna. Nella puntata de “I 5 sensi dell’arte”, riproposta stasera alle 21 su Videolina, Ambra Pintore ci accompagnerà ad Ales e a Tuili. Ad arricchire questo viaggio il maestro Angelo Castaldo e lo studente Domenico Lavena.