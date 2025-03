“I 5 Sensi dell’Arte” punta su Oristano 

Nella puntata de “I 5 Sensi dell’Arte”, riproposta stasera alle 21, si concludono due itinerari iniziati nelle scorse settimane. Ambra Pintore approderà ad Orani per raccontare, in compagnia dell’etnomusicologo Roberto Milleddu e del maestro Angelo Castaldo, quale futuro si stia costruendo affinché questi strumenti, la cui funzione è andata affievolendosi nei secoli, siano ancora vivi e dialoghino con i giovani, con altri strumenti e voci. Nella seconda parte della puntata ancora Oristano per proseguire la visita della mostra “De Insula”.