13 dicembre 2025 alle 00:06

“I 5 Sensi dell’arte” 

Il viaggio de “I 5 Sensi dell’arte” (programma di Ambra Pintore con la regia di Massimo Sulis) approda a Bolotana, nella splendida Villa Piercy, inizialmente una semplice casina rifugio di caccia, con un piano e senza torrette. Così la viveva Benjamin Piercy, gallese, nato nel 1827, ingegnere appassionato di ferrovie, specializzatosi in territori dalla difficile morfologia, come il Portogallo, l’India e lo stesso Galles. Arrivò in Sardegna all’indomani dell’Unità d’Italia per la realizzazione della rete ferroviaria sarda, che avrebbe portato uno sviluppo commerciale e industriale dell’isola. Con Elisabetta Uda, operatrice culturale e museale, e Claudia Leone, guida ambientale escursionistica Aigae scopriremo gli ambienti della villa e il giardino storico che si sviluppa su una superficie di 4 ettari. Alle 21 su Videolina.

