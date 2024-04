Pittura e musica protagoniste del nuovo viaggio artistico de “I 5 Sensi dell’Arte” stasera alle 21 su Videolina. Ambra Pintore incontra ad Alghero Manlio e Franca Masu, per raccontare le vicende di un autore dedito all’arte che ha contagiato l’intera famiglia. Emergono chiari dalla pittura delicata di Manlio Masu il mare e le donne. Il pittore algherese è un autodidatta che, da studente, è rimasto fortemente affascinato dalle tele del suo insegnante Giovanni Ciusa Romagna. I suoi dipinti non sono mai chiassosi e affollati. I mari di Manlio sono anche quelli della figlia Franca Masu, cantautrice che ha scelto la lingua catalana per esprimere la sua musica. Il mare è l’elemento vitale che li mette in comunicazione, mare nel quale riscoprire la propria identità. La regia è affidata a Massimo Sulis.