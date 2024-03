Nella puntata de “I 5 Sensi dell’arte”, riproposta stasera alle 21, Ambra Pintore incontra a Sassari Angelo Maggi: un insegnante gli contagiò la passione per il disegno. Voleva diventare pittore, disegnare, tracciare. Una ricerca figurativa, che spazia ed attinge dai miti, dalle leggende e dalle favole, da quell’isola nella quale vive. I suoi volti femminili, timidi e sognanti, sono il pretesto per narrare emozioni. La figura femminile primeggia: una donna, non più simbolo di del primitivo caro ai pittori del primo novecento sardo, ma di una contemporaneità estrema, che non dimentica l’eredità e porta in sé le stigmate ben delineate e definite del femminile e del maschile. La regia è affidata a Massimo Sulis.