“I 5 Sensi dell’Arte” 

L’affascinante viaggio di questa settimana di Ambra Pintore approda nello studio di uno straordinario artista di Sanluri, Antonio Porru, alle prese con gli ultimi ritratti dei suoi “Apostoli” in mostra nella Basilica di San Saturnino a Cagliari qualche tempo fa. «Confido nel miracolo dell’arte, di ridare un’aura sacrale all’uomo. Impongo l’uomo, è un privilegio che solo l’arte mi dà. Il bel ritratto non credo che interessi all’umanità, dobbiamo oltre per provocare una qualche reazione, qualche domanda». In una società osses­sionata dal profitto, dal presente e dalla sua ininterrot­ta partecipazione mediatica e virtuale. Gli “Apostoli” danno testimonian­za concreta «della fatica, del Iavoro, dell’impegno quoti­diano di coloro che realmente sono le colonne portanti della famiglia e della società».