Oggi,alle 21 su Videolina, a “I 5 sensi dell’arte” Ambra Pintore incontra Marco Pili (foto) , pittore di Nurachi la cui cifra stilistica si sviluppa nella pittura multimaterica. Pili lavora con le mani impastando terre naturali, calcare, colle, cera d’api. «Le sue opere sono frammenti di sogno ricreati con una prassi manipolativa degna di un pittore d’altri tempi e una consapevolezza della contemporaneità vitale e problematica, che fa di ogni opera un territorio pregno di suggestioni».

Nella seconda parte della puntata Ambra Pintore incontra Vanna Fois, editrice de la Ilisso, casa editrice che per prima in Sardegna ha scelto di investire in cultura come motore principe per far conoscere l’isola in ambito nazionale e internazionale.

