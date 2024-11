Nella quarta puntata de “I 5 sensi dell’arte” (alle 21 su Videolina) Ambra Pintore (foto) percorrerà la via delle chiese Romaniche a Quartu Sant’Elena scoprendo quali sono le evidenze ancora tangibili e visibili di questo periodo nel quale l’isola raggiunge uno dei punti più alti della sua storia architettonica tra il X e il XIV secolo. L’itinerario partirà dal cimitero monumentale che custodisce la chiesa di San Pietro di Ponte per poi proseguire a Sant’Agata e Santa Maria di Cepola, il monumento più antico del romanico in città, per concludersi nella chiesa campestre di San Forzorio a Flumini. Ospiti della puntata Marco Muresu, ricercatore universitario, e le archeologhe Michela Perra, Erika Meloni, Maria Francesca Piu.