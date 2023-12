“I 5 sensi dell’arte”  

Nuovo appuntamento questa sera su Videolina per la trasmissione “I cinque sensi dell’arte” in onda alle 21. Nella sesta puntata Ambra Pintore (nella foto) visita per noi e ci mostra l’affascinante Museo della scultura del ’900 sardo, allestito nello Spazio Ilisso a Nuoro.

La scultura è l’anima pulsante di questo museo che ospita le opere di Maria Lai, Gavino Tilocca, Pinuccio Sciola, Salvatore Fancello, Eugenio Tavolara, Francesco Ciusa. A raccontare il percorso Vanna Fois (nella foto) , editrice Ilisso, e Antonello Cuccu, curatore mostre.

La regia del programma è affidata a Massimo Sulis.

