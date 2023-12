Nell’ultima puntata de “I 5 sensi dell’arte” oggi alla 21 su Videolina Ambra Pintore (foto) incontra la ballerina sarda Carola Puddu, in scena lo scorso novembre al Teatro Massimo di Cagliari con il “Cigno nero” diretto da Fabrizio Monteverde.

Una vita all’insegna della passione per la danza, accompagnata e sostenuta dalla famiglia che permise a Carola di studiare all’estero sin da piccola. Una vita di sacrifici e impegno costante che ha portato la giovane danzatrice ad entrare a far parte del Balletto di Roma. Un’occasione per conoscere un talento sardo che, malgrado la giovane età, dimostra grande maturità e coscienza di luci ed ombre nascoste dietro il successo. La regia del programma è affidata a Massimo Sulis.

