Raccontare oggi la fotografia in un mondo bulimico di immagini è certamente una sfida della puntata de “I 5 sensi dell’arte” riproposta stasera alle 21. Farlo con la fotografa che ha fermato il tempo di eventi, personaggi, storie, luoghi in modo memorabile è invece la certezza di un viaggio affascinante. Daniela Zedda (scomparsa nel 2023) scopre da subito la sua cifra stilistica: vuole raccontare il meglio di ciò che sceglie, mossa sempre da una motivazione profonda. Non le interessa la foto ricordo, né rubare scatti da reportage Cos’è per lei la memoria? Ci sono rimpianti per un passato fatto di rullini e camere oscure? Ambra Pintore ci guiderà in questa chiacchierata che attraverserà cultura, musica e arte grazie alle immagini della Zedda. La regia del programma è affidata a Massimo Sulis.