“I 5 sensi dell’arte” 

Ambra Pintore, autrice del programma giunto alla sua decima edizione, prosegue oggi alle 21 su Videolina il suo intenso viaggio tra le storie artistiche di oggi e di ieri in Sardegna, con la regia di Massimo Sulis.
La puntata inizia con l’intervista alla fumettista Angela Mercedes Cao, in arte Angy, alle prese con le ultime tavole del suo nuovo fumetto “Cuori di seta” un racconto che si intreccia tra Orgosolo e il Giappone, mettendo al centro le donne. Scopriremo come si lavora ad un personaggio e alla stesura della storia con qualche consiglio per i/le giovani che vogliano intraprendere l’arte dell’illustrazione e del fumetto. Nella seconda parte della puntata Luigia Demelas, unica donna in Sardegna a realizzare i mattoni di ladiri a Nurachi, mostrerà tutte le fasi dall’impasto all’essiccazione.