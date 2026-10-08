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Videolina, ore 21
09 ottobre 2026 alle 00:48

“I 5 sensi dell’arte” 

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Quale eredità lascia Grazia Deledda che prima ancora di essere riconosciuta dalla sua Sardegna viene apprezzata a Roma, nei salotti letterari, nelle redazioni dei giornali? E già nel 1902 tradotta in Germania? Una donna determinata che forse fa paura e che stentiamo a definire scrittrice europea. Ambra Pintore ne parlerà con Neria De Giovanni, presidente dell’Associazione internazionale dei critici letterari. Nella seconda parte della puntata, con Eleonora Arba, responsabile Archivi ISRE, visiteremo la mostra allestita al Museo Deleddiano a Nuoro sui carteggi tra la Deledda e l’ebanista sassarese Gavino Clemente a cui aveva affidato la realizzazione del suo studio romano. Il programma è ideato e condotto da Ambra Pintore con la regia di Massimo Sulis.

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