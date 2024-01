I 5 minuti terribili della cos 

Cos 1

Gladiator 2

Costa Orientale Sarda (4-3-1-2) : Tangianu, Ganzerli, Scarafoni (44’ st E. Loi), Piredda, Demontis, Ladu (34’ st Nurchi), A. Loi, Bonu, Satta, Mattia Floris (19’ st Aloia), Laconi (32’ st Serra). In panchina Maurizio Floris, Cadau, Manca, Serra, Naguel, Sulis. Allenatore Antonio Carta (Francesco Loi squalificato).

Gladiator (4-4-2) : Marone (1’ st Gemito), Finizio, Mansi, Messina (27’ st Licciardi), Onesto, D’Anna, Russo (1’ st Mancini, 48’ st Castaldo), Visconti, Ioio, Aruta, Navas (40’ st Staiano). In panchina Di Lorenzo, Alfano, Pipolo, Baratto. Allenatore Antonio Foglia Manzillo.

Arbitro : D’Ambrosio Giordano di Collegno.

Reti : 42’ pt Piredda, 20’ st Messina, 25’ st Mancini.

Note : espulso Gemito al 37’ st; ammoniti Mattia Floris, Laconi, Satta, Aruta, Visconti.

Tertenia. Inaspettata sconfitta interna per la Costa Orientale Sarda contro il fanalino di coda Gladiator. La squadra di Loi ha chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Piredda. ma nella ripresa 5’ di blackout hanno consentito ai laziali di ribaltare la partita.

Prima del via minuto di silenzio per Gigi Riva. Al 19’ gran punizione di Demontis, Marone blocca in due tempi. Al 28’ grande intervento di Marone ancora su Demontis. Al 29’ angolo di Visconti, Mansi calcia da due passi, Tangianu salva. Al 42’ la Cos passa con Piredda direttamente da calcio d’angolo. Nella ripresa al 20’ il pareggio dei laziali: Messina dal limite dell’area di sinistro batte Tangianu. Al 25’ il sorpasso: Messina verticalizza per Mancini che in area si destreggia e supera Tangianu. Al 31’ cross di Piredda, Laconi devia di testa, palla sul fondo. Al 39’ espulso il portiere Gemito. In porta va Licciardi. Al 42’ Nurchi calcia debole da buona posizione, Licciardi blocca. Al 50’ tiro cross di Aloia, Licciardi smanaccia. All’ultimo assalto, occasione per Nurchi, Licciardi respinge e Mansi libera l’area.

