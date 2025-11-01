VaiOnline
02 novembre 2025 alle 00:14

I 5,1 km della Scala Piccada assegnano i titoli italiani 

Dopo un sabato dedicato allo studio del percorso grazie alle 2 manche di ricognizione, dalle 9 di oggi alla 63ª cronoscalata Alghero-Scala Piccada ogni millesimo farà la differenza, poiché i 122 piloti iscritti alla manifestazione organizzata da Ac Sassari saranno impegnati nelle 2 manche di gara. La più antica cronoscalata sarda, che si corre lungo 5,1 km della Statale 292, decreterà i vincitori dei titoli assoluti, gruppo e classe del Campionato Italiano Velocità Montagna.

I tempi delle ricognizioni vanno presi con le pinze, ma i migliori crono portano la firma di alcuni dei favoriti. Le Nova Proto Np-01 dei siciliani Samuele Cassiba (2’24”95) e Franco Caruso (a 0”58) sono state le più veloci. Terzo il toscano Mirko Torsellini (Norma M20 Fc, a 0”97), che ha preceduto l’olbiese Giuseppe Vacca (Nova Proto Np-01, a 3”47) e il siracusano Luigi Fazzino (2’30”95, Osella Pa30 Evo), che per noie meccaniche ha disputato soltanto la seconda manche.

