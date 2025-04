I 40 volontari  ripuliscono  Torregrande 

Alla fine i 40 volontari che hanno partecipato alla Giornata della Terra ripulendo Torregrande hanno raccolto 300 chili di rifiuti. La manifestazione, organizzata dall’associazione Plastic free e dall’assessorato comunale all’Ambiente del Comune di Oristano e coordinata dalla referente per Oristano dell’associazione Angela Maria Collu con il supporto del vice regionale Andrea Pigato, ha interessato la bonifica del piazzale del primo pontile, la spiaggia e le pinete. «I rifiuti raccolti finiranno in discarica – commenta l’assessora, Maria Bonaria Zedda - Le immagini dei volontari che contribuiscono a preservare l’ambiente fanno bene al cuore e fanno respirare il nostro pianeta. L'iniziativa si inserisce in un percorso di impegno concreto che ha portato Oristano a ricevere il riconoscimento di “Comune Plastic free”». ( m. g. )

