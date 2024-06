I 40 anni dell’Avis senza una sede 

Sono arrivati da tutta la provincia per questo compleanno speciale. Stendardo in mano, le Avis dei Comuni di Mandas, Selegas, Pula, Muravera, Cagliari, Sestu, Senorbì, Decimoputzu e tanti altri non sono voluti mancare ai 40 anni dell’Avis Quartu, fondata all’epoca da 4 soci guidati dal dottor Giulio Solinas dei Lions, soci che adesso sono diventati 800.

Una giornata speciale aperta dalla messa nella basilica di Sant’Elena, dove il parroco don Alfredo Fadda ha ricordato che «donare il sangue è un segno di fede e di amore» e seguita dalle foto di rito, da un corteo in piazza XXVIII Aprile dove è stata sistemata una corona e dall’incontro in aula consiliare, dove a fare gli onori di casa c’era la presidente del consiglio Rita Murgioni anche lei premiata per l’ospitalità data, assieme agli ex donatori, agli ex presidenti, ai donatori più longevi .

Le spine

«Sono stati 40 anni pieni di soddisfazioni», spiega l’attuale presidente dell’Avis Ignazio Santoru, «e anche di grandi problematiche che per fortuna siamo riusciti a superare». Non quella della mancanza di un centro prelievi. «Ci organizziamo solo tramite autoemoteca». Una pecca importate che è stata sottolineata anche dalle Avis degli altri Comuni che hanno chiesto di intercedere per risolvere la faccenda alla presidente Murgioni., «Vedremo cosa si potrà fare» ha detto Murgioni che ha poi sottolineato, «quanto sia importante il ruolo dell’Avis. Il sangue che donate serve a salvare vite, con un solo silenzioso gesto siete in grado di dare una speranza a chi ne ha bisogno e lo fate in maniera concreta».

Sono numeri importanti quelli dell’Avis cittadina che ha una media di 1200 donazioni l’anno e che soprattutto d'estate vive ancora di più l'emergenza sangue. «Questo è un periodo difficile» aggiunge Santoru, «la richiesta è sempre alta ma per una serie di motivi i donatori sono sempre meno». Quelli che invece non mancano mai, sono anche qui a questa festa.

I donatori

Come Gianni Concas 67 anni, donatore da 50, premiato per le sue 134 donazioni con la stellina di diamante. «La prima volta che ho donato il sangue era il 1974 e sono fiero di poter continuare a farlo perché non tutti hanno questa fortuna. Donare è una cosa bellissima». E poi c’è Michela Chillotti, 35 anni: «Sono donatrice da quando ho compiuto 18 anni. Ho sempre avuto il desiderio di donare fin da piccola, perché nella mia famiglia ci sono stati problemi di salute. È come dare qualcosa di me a chi ha bisogno». Sandro Melis 75 anni è uno dei soci fondatori («c’ero anche 40 anni fa»). Con lui anche Giulio Solinas, 95 anni: «Dopo 40 anni siamo ancora qui».

Non poteva mancare il riconoscimento allo storico presidente Umberto Zucca «per avere creduto e trasmesso i valori dell’associazione».

