I «30 secondi per fuggire», processo da rifare 

Milano. Tornerà a processo l’ex sindacalista assolto nei primi gradi di giudizio dall’accusa di violenza sessuale su una hostess che si era rivolta a lui per una vertenza. La Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta del sostituto pg Fulvio Baldi, hanno annullato la sentenza di assoluzione con rinvio alla Corte d’Appello di Milano. La ex hostess, ora maestra elementare, si è detta «contenta» e ha aggiunto: «La giustizia si è fatta attendere ma ne è valsa la pena», ringraziando tutte le persone che le «hanno dato la forza di andare avanti», a cominciare dalla sua legale Tiziana Manenti. Di diverso avviso Ivano Chiesa, difensore dell’ex sindacalista, che parla di vicenda «preoccupante» e commenta: «Per approcciare una donna ora bisognerà portarsi un notaio».

«Finestra temporale»

L’assoluzione in appello aveva sollevato polemiche: secondo i giudici il comportamento del sindacalista non aveva «vanificato ogni possibile reazione della parte offesa, essendosi protratta per una finestra temporale», vale a dire «20-30 secondi», che «le avrebbe consentito anche di potersi dileguare». I supremi giudici si sono pronunciati poche ore dopo l’udienza di ieri mattina, a cui era presente anche la ex hostess. «Spero che i giudici abbiano il coraggio di ribaltare queste due sentenze di assoluzione che io reputo indegne», aveva detto la donna lasciando il Palazzaccio. Il pg di Cassazione aveva chiesto un nuovo processo d’appello, la difesa dell’imputato aveva sollecitato il rigetto dei ricorsi.

«Nessuna supremazia»

L’uomo era stato assolto anche in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio nel 2022, a giugno la conferma in Appello. Dal processo, avevano scritto i giudici, emerge «come l’imputato non abbia adoperato alcuna forma di violenza - ancorché si sia trattato, effettivamente, di toccamenti repentini - tale da porre la persona offesa in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi». La Corte d’Appello, in cinque pagine di motivazioni, aveva spiegato che mancavano i «requisiti» di «violenza, minaccia o abuso di autorità» e che «la qualifica e il ruolo rivestito dall’imputato non comportavano, in concreto, alcuna supremazia» nei confronti della donna.

RIPRODUZIONE RISERVATA