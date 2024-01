I 30 anni del video della discesa in campo 

Le casse di Forza Italia sono (ancora) al sicuro: la famiglia Berlusconi continuerà a finanziare il movimento da lui fondato nel 1994. La conferma arriva per i tre decenni di politica e storia che oggi si celebreranno a Roma nella convention “Le radici del futuro”. Una festa organizzata per l’anniversario del video di 9 minuti della discesa in campo del Cavaliere: era il 26 gennaio del 1994 l’incipit “L’Italia è il paese che amo” funzionò perfettamente. Allora Berlusconi era l'imprenditore che aveva lanciato la tv privata e Milano 2 e perciò - ricorda il presidente del Senato, Ignazio La Russa - spiazzò la sinistra perché «con una mossa inaspettata riuscì a mettere insieme al nord la Lega di Bossi e al centro e al sud An di Fini e a vincere le elezioni». A ricordare l’ex premier sarà anche il suo consigliere storico ed ex sottosegretario alla presidenza Gianni Letta. A chiudere sarà il segretario azzurro Antonio Tajani.

