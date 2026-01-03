VaiOnline
Padru.
04 gennaio 2026 alle 00:13

I 30 anni del Comune più giovane 

Il padre dell’autonomia Antonio Satta e i tanti primati del paese 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il più giovane della Sardegna, l’ultimo a essere stato istituito, il Comune di Padru compie trent’anni. A festeggiare l’indipendenza amministrativa, ieri, una stretta di mano e la condivisione di tanti ricordi tra l’attuale primo cittadino, Antonello Idini, e il primo sindaco del paese gallurese, Antonio Satta, che lo ha guidato per vent’anni. «Sapete quanto distava Padru da Buddusò? Ottantaquattro chilometri». Comincia da qui la storia del percorso per raggiungere l’autonomia dal Comune di Buddusò, raccontata dallo storico sindaco che è stato tra i pionieri della battaglia per ottenere lo scorporo.

La storia

Democristiano inossidabile, Satta ha cominciato la mobilitazione dai banchi del Consiglio comunale buddusoino «aumentando la nostra presenza in Aula, diventai vice sindaco». Prima un movimento durato anni, poi un referendum popolare che ha dato voce alla volontà dei cittadini di gestire autonomamente il proprio territorio, il Comune di Padru nasce ufficialmente con la legge regionale numero 1 del 3 gennaio 1996 che lo costituisce, con le attuali dodici frazioni, e un contributo finanziario straordinario di mezzo miliardo di lire. «Con l’autonomia, Padru è diventato una realtà importante e ha acquisito servizi fondamentali, a partire da quelli sociali», dice Satta, elencando le opere, che portano la sua firma, e che hanno dato primato al paese. Dalla prima residenza per anziani istituita in Sardegna nel 1999 a uno dei primi Piani urbanistici adottati nell’Isola, all’inizio degli anni Duemila, fino alla costituzione del primo Consiglio comunale dei ragazzi. «Sono orgoglioso di essere sindaco di Padru in occasione di questa significativa ricorrenza storica», ha affermato Idini, riconoscendo al suo predecessore tutti i meriti per il raggiungimento di questa «tappa fondamentale della storia della nostra comunità che ha dimostrato di meritare di ottenere l’autonomia».

Oggi, Padru conta 2.100 abitanti, circa duecento in meno rispetto all’epoca della sua istituzione: «Più o meno gli stessi di trent’anni fa, significa che il paese riesce a scongiurare il fenomeno dello spopolamento: è un Comune attivo in cui l’economia viaggia a ritmi interessanti», aggiunge Idini. Ieri, un incontro simbolico, a cui ha partecipato anche il capogruppo di minoranza, Raimondo Mura, e durante l’anno sono previste cerimonie istituzionali e celebrazioni culturali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Sangue nelle strade

Schianto fatale per un motociclista, rientrava a casa dalla moglie e dai figli

Roberto Basciu (45 anni) finisce contro un’utilitaria a S’Ecca S’Arrideli 
Allarme sicurezza.

Viaggi a ostacoli nel Nuorese tra animali vaganti sulle strade: ad alto rischio la 131 e la Dcn

Caterina De Roberto (Ha collaborato Francesco Oggianu)
La crisi

Meloni: «Azione legittima Proteggiamo gli italiani»

L’opposizione: violata la legalità internazionale Ma la premier non ha dubbi: intervento difensivo 
Il caso

Pesca dei ricci, riparte la stagione Ma è gia emergenza

Esordio della app obbligatoria per denunciare le quantità raccolte 
Luca Mascia
L’allarme

Blitz contro la pedopornografia nell’Isola

A Sassari arrestato un 53enne: sequestrati duemila file. Denunce anche a Cagliari 
Matteo Vercelli
L’omaggio

«Valentino, amico geniale che ha dato il cuore all’Isola»

Il collega Franco Meloni ricorda il cardiochirurgo cagliaritano scomparso lo scorso 31 dicembre 
Franco Meloni
La strage di Capodanno

Identificate 11 vittime, 3 sono italiane

Speranze finite per Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi 