I 30 anni del Comune più giovane 

Il più giovane della Sardegna, l’ultimo a essere stato istituito, il Comune di Padru compie trent’anni. A festeggiare l’indipendenza amministrativa, ieri, una stretta di mano e la condivisione di tanti ricordi tra l’attuale primo cittadino, Antonello Idini, e il primo sindaco del paese gallurese, Antonio Satta, che lo ha guidato per vent’anni. «Sapete quanto distava Padru da Buddusò? Ottantaquattro chilometri». Comincia da qui la storia del percorso per raggiungere l’autonomia dal Comune di Buddusò, raccontata dallo storico sindaco che è stato tra i pionieri della battaglia per ottenere lo scorporo.

La storia

Democristiano inossidabile, Satta ha cominciato la mobilitazione dai banchi del Consiglio comunale buddusoino «aumentando la nostra presenza in Aula, diventai vice sindaco». Prima un movimento durato anni, poi un referendum popolare che ha dato voce alla volontà dei cittadini di gestire autonomamente il proprio territorio, il Comune di Padru nasce ufficialmente con la legge regionale numero 1 del 3 gennaio 1996 che lo costituisce, con le attuali dodici frazioni, e un contributo finanziario straordinario di mezzo miliardo di lire. «Con l’autonomia, Padru è diventato una realtà importante e ha acquisito servizi fondamentali, a partire da quelli sociali», dice Satta, elencando le opere, che portano la sua firma, e che hanno dato primato al paese. Dalla prima residenza per anziani istituita in Sardegna nel 1999 a uno dei primi Piani urbanistici adottati nell’Isola, all’inizio degli anni Duemila, fino alla costituzione del primo Consiglio comunale dei ragazzi. «Sono orgoglioso di essere sindaco di Padru in occasione di questa significativa ricorrenza storica», ha affermato Idini, riconoscendo al suo predecessore tutti i meriti per il raggiungimento di questa «tappa fondamentale della storia della nostra comunità che ha dimostrato di meritare di ottenere l’autonomia».

Oggi, Padru conta 2.100 abitanti, circa duecento in meno rispetto all’epoca della sua istituzione: «Più o meno gli stessi di trent’anni fa, significa che il paese riesce a scongiurare il fenomeno dello spopolamento: è un Comune attivo in cui l’economia viaggia a ritmi interessanti», aggiunge Idini. Ieri, un incontro simbolico, a cui ha partecipato anche il capogruppo di minoranza, Raimondo Mura, e durante l’anno sono previste cerimonie istituzionali e celebrazioni culturali.

