I 27 leader della Ue «Aiuti a Zelensky, pronti a difenderci» 

Bruxelles. Un vertice di guerra. È ciò che si para davanti ai 27 leader Ue che si riuniranno a Bruxelles per il Consiglio europeo di marzo, tradizionalmente dedicato ai temi economici ma che invece ruoterà intorno alla sicurezza e alla difesa. I vertici delle istituzioni blustellate - Commissione, Consiglio, Alto rappresentante - stanno cercando di trasmettere un senso di urgenza agli Stati membri e la bozza di conclusioni sembra recepire la necessità di aumentare il ritmo. Sul sostegno militare a Kiev ma non solo. Però l’Ue è pur sempre l’Ue. E le differenze persistono. Ad esempio sulla possibilità di fare debito per gli investimenti necessari a rafforzare l’industria bellica europea, dove si delinea l’ormai classica spaccatura tra i frugali e il fronte che spinge per gli eurobond. Basta unire i puntini per ottenere un quadro omogeneo.

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha incaricato proprio ieri l’ex presidente della Finlandia, Sauli Niinisto, di redigere un rapporto su come migliorare la preparazione e la prontezza d’intervento della difesa dell’Ue. «È chiaro che non c’è più spazio per le illusioni, il mondo è diventato più pericoloso e l’Ue si deve svegliare: sappiamo che le ambizioni di Putin non si fermano all’Ucraina», ha sottolineato von der Leyen spiegando che la deadline per la compilazione del report è il prossimo autunno. Un passaggio delle conclusioni sottolinea la necessità «imperativa» di una «rafforzata preparazione militare-civile» visto il contesto «dell’evoluzione del panorama delle minacce» - il tutto per arrivare a «una gestione strategica delle crisi». A tal proposito si chiede una «strategia di prontezza», che tenga conto di «tutta la società». Altro puntino. «Se vogliamo la pace, dobbiamo preparare la guerra», ha ammonito il presidente del Consiglio europeo Charles Michel alla vigilia del vertice. Insomma, i cittadini devono essere coinvolti perché le insidie, specie dal punto di vista ibrido, possono crescere.

