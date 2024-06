I 250 anni della Finanza: «Aumentano i reati fiscali e occhio ai fondi del Pnrr» 

Non era l’area interna alla caserma: lo scenario per festeggiare i 250 anni dalla fondazione della Guardia di finanza stavolta è stato il sagrato della basilica di Bonaria. Il generale di brigata Claudio Bolognese, comandante regionale della Guardia di finanza, ha scelto quel sagrato per l’anniversario speciale del Corpo in festa per celebrare i due secoli e mezzo di esistenza, voluta «dal Re di Sardegna», ha ricordato. Reparti schierati davanti a familiari e di autorità, tra cui un sindaco Massimo Zedda di nuovo dentro la fascia tricolore già indossata per due mandati, droni per le riprese e l’orgoglio per un Corpo militare che sa adeguarsi ai tempi.

Le fiamme gialle, «lingue di fuoco che avvolgono il Paese per dare calore e proteggerlo», s’inorgoglisce il generale Bolognese, che sulla Sardegna pone più volte l’accento. «Fu del sardo Costantino Carta», dice al microfono, «il primo colpo di fucile della Prima guerra mondiale», ricordando gli atti di eroismo dei sardi non si contano: «Ad esempio il finanziere scelto Salvatore Corrias, di San Nicolò Gerrei, in servizio nel Comasco: aiutò i profughi ebrei e i perseguitati politici a espatriare» sotto il fascismo, «e per questo fu fucilato all’età di 36 anni nel gennaio del 1945. E ora è un Giusto tra le Nazioni».

Il motto del 250° anniversario è “Nella tradizione il futuro”, e su questo insiste il comandante regionale della Guardia di finanza, chiamata a modernizzarsi continuamente, ma senza spezzare il legame con la tradizione. «Sappiamo interpretare il cambiamento, infatti svolgiamo la delicata funzione di polizia tributaria, di salvaguardia della spesa pubblica, di polizia economica per tutelare le libere dinamiche di mercato da contraffazioni ed economia sommersa, e siamo anche la polizia del mare», ricorda il generale Bolognese. Che aggiunge il ruolo di «salvaguardia del corretto impiego delle risorse pubbliche, per impedire che siano sviate dal sostegno al tessuto economico legale, egli interventi di inclusione sociale». E brilla il Pnrr: i controlli dei finanzieri hanno già dato risultati, ma saranno di più con la spesa delle risorse.

I numeri sardi sono alti: dal gennaio 2023, 26mila controlli ispettivi sugli illeciti economico-finanziari, 295 evasori totali “scovati”, 200 reati per evasione e frode fiscale legati a sequestri di beni per cento milioni, tra cui i crediti d’imposta per le agevolazioni edilizie e fiscali. Tremila tonnellate di carburanti sequestrate, violazioni per 20 milioni sul Pnrr, 10 milioni di contributi Ue e 40 milioni nazionali percepiti indebitamente, 193 denunce per danno erariale pare a 200 milioni. E poi appalti per 70 milioni assegnati irregolarmente (31 denunciati e due arrestati) e beni riconducibili ai russi pari a 750 milioni congelati per la crisi in Ucraina. Inoltre 129 denunciati per reati fallimentari (per 71 milioni), nove tonnellate di droga sequestrate, 540mila articoli del made in Italy contraffatti tolti dal mercato nero e i soccorsi a 316 migranti in mare». Non si è necessariamente anziani, dunque, nemmeno se si soffia s u 250 candeline.

