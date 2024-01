I 25 anni dell’Avis: «Donare è amore» 

Buon compleanno, Avis di Sestu: 25 anni da festeggiare, con il numero dei donatori di sangue che entusiasma, pur con qualche lieve calo. Il bilancio lo fa Francesca Carta, 36 anni, presidente della sede dal 2017 e donatrice dal 2006. Accoglie in via Piave con un sorriso che è come un abbraccio tutti quelli che vengono a donare: «un gesto importante per gli altri, e per noi stessi». La generosità dei sestesi si fa notare: «tutti gli anni viaggiamo sempre intorno alle mille donazioni», dice soddisfatta. Anche se «lo scorso anno abbiamo avuto 987 donazioni, un calo. Purtroppo c’è stato un periodo di caldo che certamente invogliava poco ad uscire alcuni donatori magari più anziani. E in Sardegna ci sono anche molti portatori di talassemia che non possono donare».

La storia

Intanto l’Avis ne ha fatto di passi avanti da quando a Sestu veniva l’autoemoteca. «Nel 1996 ci siamo riuniti a casa mia, eravamo in diciassette, i primi donatori. Poco tempo dopo è stata fondata l’associazione ed è nata la prima sede che abbiamo restaurato noi volontari, in un locale in comodato d’uso del Comune», ricorda Giorgio Spiga, il primo presidente dell’associazione. Proprio la sua famiglia è arrivata alla terza generazione di donatori con il nipote Yuri: «è un diritto e un dovere. E scalda il cuore», dice. Nel 2004 si inaugurava la sede attuale, col sindaco di allora, Luciano Taccori: «Questi venticinque anni dimostrano quanto i cittadini sestesi abbiano a cuore il volontariato. Anche io dono il sangue. Con un quarto d’ora del tuo tempo fai qualcosa di importante anche per gli altri», evidenzia Taccori.

Il legame

In questi anni l’Avis «è sempre un’isola felice», dice Francesca Carta, «si è creato un bel legame tra noi volontari, stiamo bene insieme anche fuori da qui. E i donatori contagiano figli, amici, parenti. Il bilancio è più che positivo e abbiamo numeri tra i più alti nell’Isola». Le persone che donano fino ai settant’anni, l’età massima, sono tante. «Ogni volta che vengo qua sono felice», afferma Antonello Greco, donatore da diciotto anni. Simona Sanna commenta: «purtroppo ho passato l’età ma per dare una mano ci sono sempre». Il percorso per donare è semplice: si può dai diciotto anni, in buona salute, con almeno cinquanta chili di peso, dopo una visita medica. I tatuaggi non sono vietati: «basta lasciar passare quattro mesi dopo averlo fatto», spiega Carta. E non è vero che bisogna andare a digiuno: «conviene farlo dopo una leggera colazione, senza latticini, magari con tè, pane e marmellata. E dopo il prelievo offriamo delle buonissime paste». Il futuro secondo Carta «è roseo. Sono in corso i lavori nella nuova sede, ancora una volta offerta in comodato dal Comune, in via Giovanni di Vittorio, dove una volta c’erano i carabinieri. Sarà uno spazio accessibile a tutti». Un punto su cui tiene molto anche la sindaca Paola Secci: «siamo stati tra le poche amministrazioni a donare all’Avis una sede, un grande risultato di cui siamo felicissimi», afferma. «Donare è importante, c’è sempre bisogno per aiutare chi dipende dalle trasfusioni, ma si aiuta anche sé stessi, perché i donatori fanno controlli e sono sempre monitorati», conclude Carta.

