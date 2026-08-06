I 20 anni di Dario Vergassola  in scena al “Festival dei Tacchi” 

La quarta giornata del “Festival dei Tacchi” si apre all’insegna dell'impegno civile, della grande satira e del teatro per famiglie, snodandosi come di consueto tra i suggestivi contesti di Jerzu e Ulassai.
Si comincia alle 11 alla Biblioteca Francesco Carta di Jerzu con la replica di “Sopra di noi le bombe”, che vede in scena Alessandro Lay del Cada Die Teatro. Nel pomeriggio, alle 17.30 alla Stazione dell'Arte di Ulassai, il direttore artistico Giancarlo Biffi è protagonista sul palco con “Gufo Rosmarino e il libro cerca casa”. Alle 19.15 Max Paiella celebra il genio rivoluzionario di Paz a 70 anni dalla nascita di Andrea Pazienza. L’ultimo appuntamento della giornata, alle 21.30, vedrà salire sul palco Dario Vergassola che festeggia in Ogliastra 20 anni di carriera.
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