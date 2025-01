I 20 anni del tunnel incompiuto Zedda: «Non sarà completato» 

È una storia sbagliata, quella della strada con il tunnel a Tuvumannu. «E anche un progetto sbagliato», aggiunge Mauro Coni, assessore alla Mobilità nella prima giunta Zedda, prima di quella di che era presieduta da Paolo Truzzu. «La strada non si farà», taglia corto il (di nuovo) sindaco Massimo Zedda, «perché non si può fare e ha provocato un danno che, rivalutato a oggi, è di quasi novanta milioni di euro persi. Avrebbe portato scarsi benefici al traffico, e poi l’intero appalto per la viabilità al Poetto è costato 13 milioni e mezzo», sbuffa Zedda, «e questa strada ha fatto perdere finanziamenti per sei volte tanto. L’intera vicenda è l’errore più grave commesso a Cagliari negli ultimi vent’anni».

Il progetto dell’arteria

Più che una valutazione, è un epitaffio, quello che il sindaco pronuncia nei confronti del progetto del 2004 frutto di un accordo di programma firmato da Comune, Regione e Coimpresa della famiglia Cualbu. Riguarda il tracciato che, dalla salita di via Is Mirrionis, era progettato per toccare via Castelli, interrarsi per seicento metri sotto via Is Maglias e risbucare in superficie a Tuvumannu e poi a Sant’Avendrace, demolendo però una parte del liceo classico Siotto per poi “atterrare” all’assessorato agli Enti locali, in viale Trieste.

Stop quasi immediato

A bloccare tutto nel 2006 fu l’ex presidente della Regione, Renato Soru, che poi varò il Piano paesaggistico regionale (Ppr) con il quale ha reso impossibile quell’opera pubblica e qualunque altra realizzazione nell’area ora protetta di Tuvixeddu, «E meno male», è la nota a margine del sindaco Zedda, «non è immaginabile una strada in un’area da preservare. Anche la Corte costituzionale ha stabilito che la Regione ci aveva visto giusto».

Tunnel senza uscita

E ora che cosa farne, di quel tunnel? Zedda ironizza: «La più grande piscina del mondo? Con i vincoli sull’area di grandissimo interesse paesaggistico realizzare qualcosa è impossibile, infatti sarebbe opportuno procedere agli espropri o acquistare i terreni ancora in mano ai privati. Tanto, che cosa ci possono realizzare, su quei terreni? Nulla, però dovrebbero sostenere le spese anche per la manutenzione a Tuvixeddu e Tuvumannu, dove i vincoli impediscono di realizzare qualsiasi cosa». Così, del tunnel c’è anche chi ne ha fatto una meta turistica alternativa (ne parliamo nella pagina a fianco). Non è mai nato come strada, e allora il sindaco s’interroga: ma non sarà che quel tunnel potrebbe interessare alla facoltà di Ingegneria del nostro Ateneo?

«Diamola all’Ateneo»

La risposta al quesito sembra essere un sì, almeno a sentire Mauro Coni, che oltre ad essere ex assessore alla Mobilità è anche docente della facoltà di Ingegneria. «Sono spazi che ci aiuterebbero molto, quelli del tunnel, considerato che siamo un po’ stretti». Da tecnico, neanche Coni riesce a dare un senso a quella strada che un senso non ce l’ha: «Non serve alla viabilità», sottolinea Coni, «perché era solo una deportazione di traffico da via Cadello verso via Roma, con quattro corsie larghe 2,5 metri malgrado il minimo previsto dalle norme sia invece di tre metri, necessita di opere costose per recuperare la quota delle vie intorno laddove il tunnel riemerge in superficie e deve connettersi alla viabilità». E poi ci vorrebbe la Valutazione d’impatto ambientale.

Le logiche attuali

Quel progetto non a caso è datato, visto che è dell’inizio del millennio. Coni ricorda che, in quel periodo, non si badava tanto alle logiche di ingresso e uscita dalla città, infatti se si ultimasse l’opera di Tuvumannu sarebbe a esclusivo vantaggio della viabilità locale, a questo punto con costi stellari per un vantaggio piuttosto modesto. «Si è preferito», aggiunge l’ex assessore, «continuare a gravare su viale Marconi, via Italia a Pirri e via Cadello, rinunciando a una logica radiale, cioè a percorsi che collegano il centro con le entrate, e quindi anche uscite, della città. Invece si partì dal tunnel». Senza mai arrivare.

