I “2ª categoria” cercano il titolo a Monte Urpinu 

Da oggi, i campi in terra battuta del Tc Cagliari saranno teatro dell'edizione 2024 dei Campionati Italiani maschili di Seconda categoria. In palio a Monte Urpinu (per il settimo anno consecutivo) gli scudetti più importanti d'Italia per il tennis individuale di singolare e doppio. Sono ottantatré i tennisti in lizza, con un entry list aperta dai due finalisti dello scorso anno (entrambi classificati 2.1): il 25enne siciliano Alessandro Ingarao (Match Ball Siracusa, attualmente 1349 della classifica mondiale, con un best ranking di 799 nel 2020), che ha vinto gli ultimi due tornei tricolori in singolare e in doppio (in coppia con Antonio Massara), e il perugino mancino Stefano Baldoni (ex portacolori del circolo ospitante, ora tesserato per il Ct Giotto di Arezzo, 1838 Atp (best ranking 636 nel 2018), che proprio lunedì a Cagliari festeggerà il suo 27esimo compleanno. A complicare la vita a i due favoriti ci saranno i 2.2 Filippo Alberti (1993 Atp, 1771 lo scorso mese di aprile) e Tommaso Gabrieli (1165 Atp sette anni fa). Alle loro spalle tutto il gruppone degli outsider, aperto dal cagliaritano Marco Dessì (2.3 tesserato per il Calabria Swim Race), l'anno scorso semifinalista in singolare e finalista in doppio.

La pattuglia sarda

Tanti i tennisti sardi in gara. Al via i 2.4 del Tc Cagliari Niccolò Dessì e Nicola Porcu, il 2.5 Matteo Mura (Torres Tennis), il 2.6 Lorenzo Rocco (Tc Cagliari), i 2.7 Riccardo Ciulli, Edoardo Pilia, Samuele Porcu e Mauro Spanu (Tc Cagliari), Francesco Contu (T. Elmas) e Mattia Secci (Quattro Mori Tt), e i 2.8 Giorgio Alias (algherese dello Sporting Club Fossano), Alessandro Califano (Tc Moneta), Filippo Clemente (Tennis Elmas), Alessio Di Martino (Ct Decimonannu) e Diego Pinna (Tc Cagliari). Inseriti anche i quattro semifinalisti dei Campionati di Terza Categoria disputati il mese scorso sui campi dello Sporting Quartu: con il ligure Luca Pompeo ci sono anche i 3.1 Matteo Casula (campione di categoria, tesserato per l'Easy Sporting Club) e Andrea Busonera (Sporting Quartu) e il 3.2 Nicola Bocchieri (T. Elmas). I tabelloni verranno allestiti dal giudice di gara Giuliano Boggiali, mentre il direttore del torneo è Andrea Lecca. Le finali sono in programma sabato 31 agosto.



