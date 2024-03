I 19 anni di Domus de luna «Un abbraccio a tutti noi» 

Domus de luna, la Fondazione Onlus che dal 2005 crea strumenti nuovi a sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza a rischio, di cura delle famiglie in difficoltà, di sostegno alle persone fragili, compie 19 anni.L’ha fondata un ex manager di Mediaset che ha scelto di dedicare la sua vita a chi resta indietro.

Ieri Ugo Bressanello ha scritto un messaggio alla sua comunità ricordando tutte le iniziative avviate: «Diciannove anni fa è iniziata questa avventura. Ci abbracciamo in questi giorni, sorridendo e facendoci forza. Sono ormai centinaia i matti che tutti i giorni cercano di fare migliore il nostro piccolo grande pezzo di mondo. Ormai sono migliaia», aggiunge, «le persone a cui si prova a dare una mano, che accompagniamo e sosteniamo, a cui si dona conforto e cura. Festeggiamo mamme, ragazzi e bambini che vivono nelle nostre Comunità e meritano il nostro più grande impegno. Festeggiamo i Buoni e Cattivi che fanno bella e buona la Locanda, danno forza al Circolo, testimoniano ovunque un modo di lavorare (e vivere) più giusto. Festeggiamo l'Exmè, le migliaia di famiglie che sono TiAbbraccio e i tanti giovani del Teatro Dante che sono futuro. Festeggiamo i ragazzi di Codice Segreto, la loro bellissima Casa Futuro e la Polisportiva Popolare dove de Coubertin sarebbe stato felice. Festeggiamo l'Oasi Wwf del Cervo e della Luna, donne e uomini che vivono un mondo dove il bene di animali e natura è innanzitutto il nostro bene. Festeggiamo la Fattoria Molto Sociale che cerca di restituire dignità alla terra maltrattata dall'uomo e coniugare sociale con sostenibilità e salute. Festeggiamo l'Altra Galleria», conclude Bressanello, «dove la bellezza è dentro e fuori e festeggiamo la Casa dei Sogni, una casa degli incubi che diventerà presto un luogo di meraviglia, di vacanza per chi le vacanze non se le è mai potute permettere. Festeggiamo tante persone e tanti luoghi, tante nuove idee e tanti servizi concreti».

RIPRODUZIONE RISERVATA