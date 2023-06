I 18 anni anni speciali di Davide 

«I 18 anni di Davide li avrei voluti festeggiare nel modo più tradizionale: con una fidanzata che lo abbraccia, con un viaggio da organizzare con gli amici dopo l'esame di maturità. Ma basta un suo sorriso per far sparire tutta la tristezza: il mio bambino speciale riesce ogni giorno a farmi sentire fortunata per l’amore che mi dà anche ora che è diventato maggiorenne». La storia che racconta Sonia Puliga, coraggiosissima mamma 39enne di Carbonia, inizia quando lei aveva 21 anni e suo marito Francesco De Candia 23: «Eravamo davvero giovanissimi quando il nostro primogenito Davide è venuto al mondo – racconta – un bambino sanissimo, meraviglioso, che ci ha riempito la vita di gioia. Avevamo mille progetti ma, una sera di sedici anni e mezzo fa, si sono infranti con una diagnosi terribile: encefalopatia con tetraparesi spastica con speranza di vita di pochi mesi».

Il dramma

Era iniziato tutto con una febbre altissima e uno svenimento: «Davide aveva un anno e mezzo. Ricordo la corsa in ospedale con il cuore in gola – racconta Sonia – dopo un breve stato di coma si risvegliò: ci sorrideva ma era come se non ci fosse più. Per farci capire la gravità della situazione ci dissero che era come se nel suo cervello si fosse spenta una lampadina e che non si sarebbe più riaccesa perché la medicina era impotente». I medici gli diedero pochi mesi di vita: «Dissero che sarebbe stato meglio farlo seguire all’Aias per il tempo che gli rimaneva, ma dopo un mese ho capito che il suo posto sarebbe dovuto essere a casa con i suoi genitori – continua – dovevamo lottare uniti, era l’unico modo per affrontare questa terribile prova». E Sonia ha lottato come una leonessa: «All’epoca vivevamo nelle “case parcheggio” di via Costituente – spiega – ma Davide aveva bisogno di una casa vera e non ci siamo fermati finché non ce l’hanno data». Più volte ha chiesto il supporto de L’Unione Sarda per le sue battaglie: «Dopo i primi anni meravigliosi nell’asilo Cucciolandia, che è diventato la sua seconda casa, è approdato alle elementari ma la sua classe era al primo piano senza ascensore. Feci il diavolo a quattro – ricorda – così come quando mi negarono delle cinghie speciali per sorreggerlo o quando mi persero la carrozzina durante un volo aereo».

La famiglia

A dare forza a mamma e papà c’era il sorriso di Davide al quale, qualche anno dopo, si è aggiunto quello della sorellina Giada e, poco più di un anno fa, del piccolo Federico: «Mi dissero che ero pazza ad avere altri figli per via dell’incertezza della causa della malattia di Davide – racconta – ma non tornerei mai indietro, c’è tanto amore in casa nostra anche se a volte è tremendamente complicato andare avanti». A dispetto della diagnosi infausta Davide è cresciuto, anche se ha sempre l’aspetto di un bambino. Per i suoi 18 anni speciali è tornato al suo asilo per una festa a sorpresa dedicata a tutta la famiglia De Candia: «Ogni anno Monica Cani e Fanni Ollargiu hanno preparato una festa ma questa volta è stata speciale: hanno invitato gli amministratori comunali, il fotografo, l’animazione e tanti bambini. Davide ha fatto il miracolo di farsi amare da un’intera città: non sarà mai solo».

