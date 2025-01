I 1700 palestinesi liberati da Tel Aviv non festeggeranno 

Tel Aviv. Saranno circa 1.700 i detenuti palestinesi che verranno liberati in cambio di 33 ostaggi israeliani nella prima fase del cessate il fuoco, ma stavolta lo scambio avverrà all’insegna del basso profilo, per ridurre al minimo le tensioni. È questa la regola ferrea che ha imposto Israele nell’accordo siglato con Hamas, adottando una stretta rispetto alla prima tregua alla fine del 2023: questa volta, cioè, i prigionieri palestinesi verranno portati fuori dal Paese dal servizio carcerario e non dalla Croce Rossa, e soprattutto avranno il divieto di fare segni di festa per loro rilascio. In attesa di domani, quando scatterà l’attesissimo scambio di prigionieri, emergono sempre più dettagli sulle concessioni di Israele ai palestinesi riguardo alle identità dei detenuti da rilasciare. Dall’elenco diffuso dal ministero della Giustizia emerge che 95 persone usciranno dalle carceri israeliane il primo giorno, la maggior parte donne. E solo un ragazzo, con meno di 18 anni, condannato per omicidio.

L’altro dato che emerge è che dei 1.687 detenuti da rilasciare nella prima fase della tregua un migliaio di loro saranno persone arrestate l’8 ottobre ma che non avevano partecipato al massacro, questo per non alimentare le tensioni con i partiti dell’ultradestra. Gli ergastolani invece sarebbero circa 290, ma quelli detenuti in Cisgiordania e a Gerusalemme est saranno trasferiti in altri Paesi (si parla tra l’altro di Qatar e Turchia). In ogni caso, comunque, il numero esatto dei palestinesi dipenderà da quanti dei 33 ostaggi israeliani torneranno vivi. Come previsto, inoltre, resterà in carcere la figura simbolo della causa palestinese: Marwan Barghouti, il leader della prima Intifada.

RIPRODUZIONE RISERVATA