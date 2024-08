I 14mila “figli” delle due sorelle 

In quarant'anni di lavoro come levatrici si stima che abbiano contribuito a far nascere 20mila bambini, 14mila solo a Pirri. Approdate in Sardegna da Albignasego (Padova) tra il 1934 e il 1942, le sorelle Clelia e Lavinia Degli Agostini si stabilirono a Pirri (una nipote abita ancora nella loro casa di via Italia) e per decenni esercitarono come ostetriche. Lavoravano senza tregua, giorno e notte in condizioni difficili: all'epoca le strade erano sterrate e nelle case non c’era elettricità. Le donne partorivano al lume delle candele, i contraccettivi non esistevano.

Cittadine onorarie

Destino volle che Clelia morì il giorno in cui andò in pensione, nel ‘78, mentre Lavinia venne a mancare nel ‘98. Sono sepolte nel cimitero di San Michele, accanto all’ex sindaco De Magistris. Nel 2004 alle ostetriche venne intitolata una strada, per iniziativa dell'ex consigliere della Municipalità, Francesco Farris. Ora, dopo 20 anni, potrebbe arrivare anche la cittadinanza onoraria postuma, su richiesta dell’associazione “Pirri: antiche storie del mio paese”, presieduta da Daniele Vacca, che sta portando avanti un gemellaggio tra Pirri e Albignasego. «Sono state due pioniere», afferma Vacca, «partirono da sole alla volta di una terra sconosciuta. Anche mia madre e i miei fratelli maggiori sono stati fatti nascere da loro». Stesso discorso per Francolino Farris, 79 anni. «Sono nato grazie a Clelia nel 1944», rivela, «se venisse loro conferita la cittadinanza, i pirresi ne sarebbero felici».

La storia

Correva l’anno 1934, quando Clelia, classe 1908, arrivò in Sardegna. Lavinia, “Ina” per gli amici, di due anni più giovane, la raggiunse nel ‘42. Durante i bombardamenti su Cagliari prestò servizio come infermiera all'Ospedale Civile. «Mi raccontava spesso di quella tragedia», riferisce la nipote Maria Vittoria, 78 anni, «viveva rinchiusa in ospedale, dove continuavano ad arrivare feriti, soprattutto soldati tedeschi, spesso senza gambe». Mussolini stava portando avanti una campagna di incremento delle nascite. «Sia Clelia che Lavinia vinsero la “condotta” e il Podestà le inviò in Sardegna, dove c’era un disperato bisogno di ostetriche. «I bambini morivano di setticemia a causa delle precarie condizioni igieniche. Il sapone scarseggiava».Maria Vittoria ha vissuto con le zie dal ‘59 fino alla loro scomparsa. «Mi hanno insegnato che i doveri vengono prima dei diritti. Andavano fiere del fatto che con loro non fosse mai morto un solo bambino. La loro era una missione».

La Municipalità

La richiesta è stata portata all'attenzione della presidente della Municipalità, Maria Laura Manca. «La porterò avanti volentieri», annuncia, «e spero di riuscire a far dedicare alle due sorelle anche una strada più idonea. Ancora oggi moltissime e moltissimi pirresi mantengono un grande affetto per loro. Qualche settimana fa, come regalo alla propria madre, mi è stato chiesto dai figli di poter avere una foto di Clelia e Lavinia, che avevano aiutato a far nascere in quella sola famiglia ben 7 bimbi». Una foto speciale da custodire assieme a quella dei propri cari.

