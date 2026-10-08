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Sant’Avendrace.
09 ottobre 2026 alle 00:53

I 13 tondi del Rosario esposti di nuovo in chiesa 

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Dopo 165 anni, i 13 tondi dei misteri del Rosario sono nuovamente esposti nella chiesa di Sant’Avendrace. Oltre un mezzo e secolo dopo, sono stati ricollocati nella cappella della Madonna del Rosario, da giovedì 7 ottobre, in occasione del giorno della memoria della Beata Vergine del Rosario. I 13 tondi sono dei dipinti su tavola di scuola sarda e databili alla fine del XVII secolo.

Dei tondi ne aveva fatto riferimento anche il canonico Giovanni Spano, nella sua “Guida della città di Cagliari e dintorni”. Nel 1861, descrivendo la chiesa di Sant’Avendrace, scriveva: «Il simulacro della Vergine del Pili, (ora non più esistente, ndr) è custodito dentro una nicchia la quale attorno tiene 15 misteri della Vergine dipinti in tanti ovali con molta finezza, sebbene siano copiati».

I tondi dei misteri del Rosario non erano esposti da 165 anni. Adesso, grazie una cornice di supporto – realizzata dall’artigiano locale Benvenuto Mura – è possibile nuovamente ammirarli. L’opera, riferisce la parrocchia del quartiere, è stata offerta da un anonimo benefattore.

Prosegue così la valorizzazione del patrimonio artistico della chiesa di Sant’Avendrace, guidata da don Alessandro Simula e rimasta chiusa per sette anni a causa di lavori di restauro. Nel 2025, dopo una lunghissima attesa, ha nuovamente riaperto, tornando ad essere un punto di riferimento per il quartiere. Con le sue iniziative continua a promuovere e divulgare anche le proprie opere, come nel caso dei 13 tondi dei misteri del Rosario, da giovedì esposti nella cappella della Madonna del Rosario.

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