Nughedu Santa Vittoria.
07 gennaio 2026 alle 00:56

I 106 anni di “Bella”, sarta con la passione per la moda 

Un compleanno da record nel Barigadu. Ieri ha festeggiato 106 anni Maria Antonia Tatti, da qualche tempo ospite nella comunità di Nughedu Santa Vittoria.

E proprio nella struttura è stata organizzata una festa con un nipote e altri parenti arrivati dall’Ogliastra e la sindaca Vanessa Corda che, a nome dell’Amministrazione, le ha donato un bouquet di rose. Tzia Maria Antonia, conosciuta come “Bella”, proprio in virtù della bellezza che l’ha sempre contraddistinta sin da quando era giovane, è nata il 6 gennaio 1920. Non si è mai sposata e da qualche anno, dopo essersi fratturata per la seconda volta un femore, è ospite della comunità di Nughedu.

Ha frequentato la scuola fino alla terza elementare, poi ha dovuto interrompere gli studi per aiutare la sua famiglia. Neanche maggiorenne, aveva frequentato un corso di taglio e cucito a Firenze. Dopo aver preso il diploma di sarta è rientrata a Nughedu e qui ha iniziato ad insegnare l’arte di taglio e cucito. Fino all’età della pensione ha lavorato come sarta, ma ago e filo l’hanno accompagnata ancora per molti anni. Nel giorno del centesimo compleanno, in tacchi e pelliccia, si è presentata alla messa di ringraziamento e al ricevimento in suo onore.

