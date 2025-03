I 106 anni della nonnina di Desulo 

Più di un secolo di vita e ancora tanta lucidità. Ieri Giovanna Lai, nota meglio a tutti come tzia Giuanna Lai, ha festeggiato il suo 106esimo compleanno, in compagnia della famiglia e dei suoi cari.

La grande festa si terrà oggi nella sua casa a Nuoro. Nata a Desulo nel 1919, a trent’anni si è trasferita in città col marito Antonio Peddio e la figlia. Qui lui ha avviato una attività commerciale che l’ha portato ad essere uno dei pionieri dell’imprenditoria del Novecento sardo. Entrambi facevano i grossisti di uova, farine, mandorle inventando l’artigianato del dolce nell’Isola, includendo circa cento artigiani.

Per lei una vita di sacrifici, lavoro, sempre con grande forza d’animo. Da giovane rischiò di morire e perdere la secondogenita, oggi sono salve entrambe. Vive felice, continua a coltivare le sue passioni e tradizioni come la realizzazione di centrini. Lo scorso anno, per i suoi 105 anni ha realizzato un centrino bianco. In quell'occasione disse: «Mi piace tanto, rilassa. Mi ricorda quando lavoravo al telaio e facevo le tende, le lenzuola, le coperte, le tovaglie. Il telaio ce l’ho ancora a Desulo, ci sono molto affezionata». Ai 100 anni indossò l’abito tradizionale di Desulo, suo paese d’origine, a cui è sempre rimasta molto legata.

RIPRODUZIONE RISERVATA