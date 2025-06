I 104 anni di nonna Laurina Caria 

Assolo in festa per la sua ultracentenaria. Grande emozione per i 104 anni di Laurina Caria che, circondata dall'affetto di figli, nipoti e pronipoti, ha raggiunto l’importante traguardo. Nata nel 1921, la signora Caria rappresenta una preziosa memoria vivente e un esempio di forza. Madre di cinque figli, nonna di otto nipoti e bisnonna di otto pronipoti, è ancora oggi incredibilmente attiva: ogni settimana prepara il suo celebre minestrone, impiegando l’intera mattinata per cuocerlo «come una volta». Nonostante l’età, non rinuncia a mantenersi in movimento. La sua storia è fatta di piccoli gesti quotidiani, tradizioni e una straordinaria voglia di vivere. «A nome di tutta la comunità – sostiene il sindaco Giuseppe Minnei - faccio gli auguri più affettuosi alla signora Caria Laurina per i suoi straordinari 104 anni. La sua vita è esempio di forza, amore e dedizione, un patrimonio prezioso per il nostro paese». ( g.pa. )

