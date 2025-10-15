VaiOnline
Seui.
16 ottobre 2025 alle 00:10

I 104 anni di Maria Deplano, testimone oltre il muro del secolo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Seui terra di longevità: 104 anni per il suo "fiore d'acciaio", Maria Deplano.
Nata il 15 ottobre del 1921, praticamente un'altra era, data la portata dei cambiamenti che la società ha attraversato, di cui, questa nonnina straordinaria è stata testimone. Maria è la più longeva delle cinque sorelle a dispetto della sua fragilità, solo apparente, per qualche intoppo di salute fin da ragazza. Madre, severa, quasi mai indulgente, con le sue tre figlie, messe al mondo, con parto cesareo quando la chirurgia per le nascite era un intervento eccezionale. Moglie di Giovanni Cannas, impiegato amministrativo delle Ferrovie, per il lavoro del coniuge nell'arco degli ultimi 104 anni ha vissuto qualche anno a Mandas e una decade ad Ales. Il resto, della vita a Seui. Un secolo e passa di presenza di spirito e ironia. Ieri,a chi le ha augurato altri cento anni, ha risposto: «Anche altri duecento».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La protesta

L’ira dei farmacisti sardi, in 500 al sit-in di Cagliari: «Abbiamo stipendi da fame»

Battaglia sul rinnovo del contratto I sindacati: pronti allo sciopero 
Stefania Lapenna
Emigrati

«Ora voteranno tutti, i giovani non seguono gli ordini di scuderia»

L’avvocata Sara Nicole Cancedda: guardiamo al congresso con fiducia 
Cristina Cossu
Il meteo

Madre e figlia salvate a Porto Torres Olbia rivive l’incubo dell’alluvione

Automobilista bloccato in un sottopasso, super lavoro per i Vigili 
Andrea Busia Mariangela Pala
Governo

Una spinta agli stipendi ma c’è il nodo risorse

Flat tax del 10% sugli aumenti retributivi, novità per Isee e aliquote Irpef 
Milano

Uccide la compagna con 24 coltellate  di fronte ai poliziotti

Pamela Genini, 29 anni, era riuscita con uno stratagemma a chiedere aiuto  
La svolta

Hamas restituisce altri corpi,  varco di Rafah verso la riapertura

Una delle salme non è di un rapito. Gli Usa ai miliziani: «Via le armi» 