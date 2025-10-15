I 104 anni di Maria Deplano, testimone oltre il muro del secolo 

Seui terra di longevità: 104 anni per il suo "fiore d'acciaio", Maria Deplano.

Nata il 15 ottobre del 1921, praticamente un'altra era, data la portata dei cambiamenti che la società ha attraversato, di cui, questa nonnina straordinaria è stata testimone. Maria è la più longeva delle cinque sorelle a dispetto della sua fragilità, solo apparente, per qualche intoppo di salute fin da ragazza. Madre, severa, quasi mai indulgente, con le sue tre figlie, messe al mondo, con parto cesareo quando la chirurgia per le nascite era un intervento eccezionale. Moglie di Giovanni Cannas, impiegato amministrativo delle Ferrovie, per il lavoro del coniuge nell'arco degli ultimi 104 anni ha vissuto qualche anno a Mandas e una decade ad Ales. Il resto, della vita a Seui. Un secolo e passa di presenza di spirito e ironia. Ieri,a chi le ha augurato altri cento anni, ha risposto: «Anche altri duecento».

