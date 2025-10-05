I 103 anni di tzia Generosa, scampata al rogo a giugno 

Generosa Zaccheddu ha festeggiato con i figli nipoti e pronipoti la veneranda età di un secolo e tre anni di vita. Commosso uno dei figli, Angelo Riggio: «Mia Madre Generosa ha cresciuto una famiglia composta da sei figli, cinque femmine e un maschio». Due abitano a Tuili, altri due vivono a Guspini e due a Gonnosfanadiga.

Il marito, Francesco Riggio, lavorava in miniera: «Non ha mai fatto mancare niente di indispensabile alla nostra nostra famiglia», rseue Angelo Riggio.

Nel corso della sua vita l’ultracentenaria guspinese ha dovuto superare tante difficoltà, per ultima lo sfollamento avvenuto il due giugno scorso in seguito allo scoppio dei una bombola avvenuto nel palazzo dove abitava con sua figlia.

Antonia Riggio una delle figlie residenti a Guspini, emozionata dice: «Mamma è un grande dono per la nostra famiglia, ha cresciuto con amore i figli pur con tante difficolta dei tempi. Per noi oggi i loro sacrifici sono valori, i nostri pilastri».

La centenaria è un libro di storia locale che racconta con il suo percorso di vita uno spaccato di avvenimenti successi e cambiamenti sino a oggi , ma capace di testimoniare come si viveva un secolo fa. Tutto il paese ha fatto gli auguri alla centenaria che viene ricordata con affetto nel rione di via Sanna dove nella sua abitazione aveva cresciuto, con il marito, la sua famiglia. (m. s.)

