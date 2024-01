I 102 anni di Marianna Lonis, ieri una festa di emozioni  

Una festa di emozioni e ricordi a Terralba in occasione del compleanno di Marianna Lonis che ha festeggiato 102 anni. Nata nel 1922, è la più longeva del paese come hanno ricordato il sindaco Sandro Pili e l’assessora Rosella Orrù che hanno voluto rendere omaggio a signora Marianna insieme a don Mattia Porcu, don Andrea Martis e don Quintino Manca. «Essere suoi ospiti è stato un onore – ha detto il sindaco – Questo traguardo non è solo un evento personale, ma un simbolo di resilienza e continuità per l'intera comunità. La sua vita racconta storie di un’epoca passata, di cambiamenti e di radici profonde che si intrecciano con la storia stessa del luogo. ( n.s. )

