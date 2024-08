I 101 anni di nonna Delfina Melis 

Centouno anni per Delfina Melis, nonnina di Nuraxi Figus, frazione di Gonnesa.

Nonna Delfina ha festeggiato ieri il traguardo nella Residenza del Parco di Domusonovas, dove risiede da diverso tempo: ha spento le candeline circondata dall’affetto dei suoi figli e nipoti e dal personale della struttura dove la super nonnina è accudita in tutte le sue necessità. Allegra e felice per la festa di compleanno, Delfina Melis ha dispensato sorrisi a tutti i suoi ospiti arrivati per festeggiarla.

Rimasta vedova a soli 33 anni, Delfina ha sempre lavorato per non far mancare nulla ai suoi sei figli e ha continuato la sua vita laboriosa e serena nel piccolo centro di Nuraxi Figus. Da qualche anno si trova nella residenza di Domusnovas e ieri in occasione della sua festa super speciale, ha mostrato di non avere perso la sua grinta. (a.pa.)

