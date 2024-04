I 101 anni di Francesco Deiana, il nonnino sopravissuto ad Auschwitz 

Zio Francesco Deiana ha compiuto sabato 101 anni. Padre di tre figli, ha quattro nipoti e sei pronipoti. Per lui due bellissime torte farcite, una a forma di libro. Il nonnino ha imparato a leggere e a scrivere da autodidatta in casa custodisce tantissimi testi, in particolare di medicina. Ha vissuto e lavorato come operaio in fabbrica in Lussemburgo e in Germania prima di stabilirsi a Gairo. Memoria storica del paese, il signor Francesco, ha vissuto gli anni terribili della seconda guerra mondiale. Imprigionato nel campo di concentramento di Auschwitz, scampò alla fucilazione dopo aver salvato la vita a un caporale tedesco. Per tanti anni si è dedicato con dedizione al volontariato in paese, in cui è benvoluto e stimato. Gli auguri sono giunti copiosi al centounenne sui social anche da parte del sindaco Sergio Lorrai a nome dell’amministrazione. (fr.l.)

