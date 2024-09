I 101 anni di don Modesto celebrati dalla comunità 

Un’occasione importante per la comunità di Pau si è celebrata domenica scorsa in occasione dei 101 anni di don Modesto Floris e dei 76 anni di sacerdozio. Cerimonia sobria, alla presenza dei parenti del parroco, della sindaca Alessia Valente, degli amministratori comunali, dei fedeli delle comunità in cui è stato parroco. Don Modesto ha celebrato la messa assieme al parroco di Pau don Matteo. «A nome mio e della comunità, ringrazio don Modesto per aver dimostrato attaccamento al paese, per l'attenzione che ha sempre rivolto all'operato dell'amministrazione e non aver mai fatto mancare parole di apprezzamento e utili consigli. Un conforto sempre utile a chi decide di amministrare una seppur piccola comunità». ( g.pa. )

