I 100 anni di zio Cicci, festeggiato da tutto il paese 

Per tutti a Belvì è semplicemente “Zio Cicci”. All’anagrafe Felice Agostino Eugenio Onano, classe 1923. Un signore che ieri ha festeggiato in buona salute e lucidità invidiabile il traguardo dei 100 anni di vita: è la persona più anziana del paese. Nato e cresciuto a Belvì, padre di 7 figli, nonno di 7 nipoti e bisnonno di 2 pronipoti. Tra gioie e dolori, non ha perso le forze per andare avanti e ieri ha festeggiato con famigliari, amici e tutta la comunità. Dopo la messa nella chiesa di Sant’Agostino si è svolto un rinfresco in cui è stato omaggiato dall’amministrazione comunale della targa e di un dono e dal colonnello della stazione di San Bartolomeo di Cagliari, di cui faceva parte, di un attestato dell'associazione nazionale autieri. (m.g.)

