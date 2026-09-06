I 100 anni di zia Maria Antonia 

Ancora grande festa in paese per i 100 anni di Maria Antonia Piras, nata il 5 settembre 1926. La centenaria ha celebrato l’importante traguardo circondata dall’affetto dei figli Pino, Palmerio e Rita, dei nipoti Carlo, Fabrizio, Roberto, Mirko e Simone e della pronipote Rebecca. Zia Maria Antonia gode di ottima salute e mantiene un carattere allegro e gioviale. Ha voluto ringraziare personalmente le tante persone che sono andate a trovarla, trasformando il suo compleanno in un momento di comunità. Vedova da circa trent’anni del marito Mario, ha dedicato la vita alla famiglia, diventando un esempio di laboriosità e dedizione per i figli. Lunedì riceverà la visita della sindaca Eugenia Usai, che le porterà l’omaggio dell’Amministrazione comunale a nome di tutta la popolazione. C’è poi una curiosità da evidenziare: zia Maria Antonia vive in via Cagliari, a pochi passi dall’abitazione di Salvatorangelo Onida, che ha compiuto 100 anni a luglio, mentre la moglie Caterina Schirra ne ha 99. Una coincidenza che ha portato i residenti a ribattezzare quella strada come “la via dei centenari”, simbolo di una longevità che a Ghilarza continua a sorprendere e a unire. ( s. c. )

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