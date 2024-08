I 100 anni di Sebastiana 

Quota cento per Sebastiana Floris. La nonnina originaria di Desulo, che da tempo vive a Escalaplano con sua figlia, ha raggiunto il secolo di vita. La neo centenaria, madre di tre figli, ha svolto diversi lavori dalla vendita delle castagne all’impiego come bidella. Nonostante la sua vita sia stata dura Floris viene descritta come una donna molto combattiva. Parenti e amici hanno organizzato per lei una bella festa di compleanno. Il sindaco Marco Lampis le ha portato gli auguri dei suoi concittadini: «A lei, a questo esempio virtuoso di autodeterminazione e di intelligenza nel saper cogliere sempre l’essenza delle esperienze vissute, vanno i miei e nostri migliori auguri, quelli dell’intera comunità che l’ha accolta e che oggi si onora, insieme alla comunità di Desulo, per questo ragguardevole e certamente invidiabile traguardo dei 100 anni di vita». (fr. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA