I 100 anni  di nonno Silvio 

Cento candeline per un altro nonno a Sant’Antioco: Silvio Lecca ha festeggiato il secolo di vita ieri. Nel corso della giornata, il centenario ha ricevuto gli auguri di parenti e vicini di casa che si sono congratulati con lui per il traguerdo condividendo un augurio di pace, salute e serenità.

Per Silvio Lecca, da parte di tutta la comunità antiochense, anche gli auguri del sindaco Ignazio Locci, che ha rammentato il senso del dovere che caratterizzava Lecca e la sua squadra quando era a capo degli operai del Comune di Sant’Antioco. «Un motivo in più per rendergli omaggio – ha detto il sindaco Locci – proprio perché ha dedicato la sua vita lavorativa al servizio della cittadinanza». (s. g.)

